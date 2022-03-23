ABD'nin Teksas Eyaletinde Etkili Olan Kasırganın Arkasında Bıraktığı Yıkımdan Kareler
23.03.2022 10:53
AUSTİN, 23 Mart (Xinhua) — ABD'li yetkililer Salı günü, ABD'nin orta-güney bölgesinde yer alan Teksas ve Oklahoma eyaletlerinin büyük bir kesiminde Pazartesi akşamı etkili olan kasırgalarda en az bir kişinin öldüğünü, 20'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi.
AUSTİN, 23 Mart (Xinhua) — ABD'li yetkililer Salı günü, ABD'nin orta-güney bölgesinde yer alan Teksas ve Oklahoma eyaletlerinin büyük bir kesiminde Pazartesi akşamı etkili olan kasırgalarda en az bir kişinin öldüğünü, 20'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi.
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23.03.2022 11:08:00. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'nin Teksas Eyaletinde Etkili Olan Kasırganın Arkasında Bıraktığı Yıkımdan Kareler - Son Dakika