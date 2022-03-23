ABD'nin Teksas Eyaletinde Etkili Olan Kasırganın Arkasında Bıraktığı Yıkımdan Kareler - Son Dakika

AUSTİN, 23 Mart (Xinhua) — ABD'li yetkililer Salı günü, ABD'nin orta-güney bölgesinde yer alan Teksas ve Oklahoma eyaletlerinin büyük bir kesiminde Pazartesi akşamı etkili olan kasırgalarda en az bir kişinin öldüğünü, 20'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Round Rock şehrinde çıkan kasırgada zarar gören evlerin önünde hasarlı bir araç, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Bo Lee/Xinhua)

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Round Rock şehrinde çıkan kasırgada zarar gören bir bina, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Bo Lee/Xinhua)

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Round Rock şehrinde çıkan kasırgada zarar gören bir ev, 22 Mart 2022. (Fotoğraf: Bo Lee/Xinhua)