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ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir kişi, sinagogdakileri rehin aldı - Son Dakika

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir kişi, sinagogdakileri rehin aldı

15.01.2022 23:59
ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir kişi, sinagogdakileri rehin aldı

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir saldırganın bir sinagogda haham dahil birçok kişiyi 3 saattir rehin aldığı ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olaya müdahale ettiği bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir saldırganın bir sinagogda haham dahil birçok kişiyi 3 saattir rehin aldığı ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olaya müdahale ettiği bildirildi.

Teksas'a bağlı Colleyville kenti polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 saat önce silahlı bir kişinin bir sinagogdaki kişileri rehin aldığını söyledi.

Sabah ayini esnasında saldırganın sinagoga girerek Musevi din adamı haham dahil içerideki herkesi rehin aldığına işaret edilen açıklamada, SWAT ekibinin de olaya müdahil olduğu kaydedildi.

Rehinelerin sayısına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, FBI'ın silahlı saldırgan ile müzakerelerinin sürdüğü aktarıldı.

Saldırganın amacı henüz netleşmezken, sinagogun çevresi boşaltıldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir kişi, sinagogdakileri rehin aldı - Son Dakika
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