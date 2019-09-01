ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü, 21 yaralı
4 saat önce
ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.
ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:24
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