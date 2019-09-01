Son Dakika Haberleri: ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü, 21 yaralı
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ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü, 21 yaralı

4 saat önce

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü, 21 yaralı, System.String[]

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:24 
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