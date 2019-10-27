ABD'nin Teksas eyaletinde üniversitede silahlı saldırı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Dallas Morning News gazetesinde yer alan haberde, Greenville kentindeki Texas A&M Üniversitesindeki mezunlar partisinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu kaydedildi.

Yetkili makamlar, henüz olayı doğrulamazken bazı sosyal medya platformlarında bir parti salonunda etrafta silahla yaralanmış kişilerin olduğu görüntüler yayımlandı.

Yerel yayın yapan WFAA- TV kanalının muhabiri Jason Whitely, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Texsas A&M Üniversitesi kampüsünde düzenlenen saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla yaralı olduğunu aktardı.

Saldırıda otomatik silah kullanıldığının sanıldığını ifade eden Whitely, saldırının motivasyonunun ne olduğunun bilinmediği kaydetti.

Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Saldırganın kimliği ve yakalanıp yakalanmadığı henüz bilinmiyor.