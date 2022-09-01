ABD Adalet Bakanlığı, Rus petrol şirketinin 45 milyon dolarlık uçağına el koyma izni aldı - Son Dakika
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ABD Adalet Bakanlığı, Rus petrol şirketinin 45 milyon dolarlık uçağına el koyma izni aldı

01.09.2022 01:06
ABD Adalet Bakanlığı, Rus petrol şirketinin 45 milyon dolarlık uçağına el koyma izni aldı

ABD'nin Teksas eyaletindeki federal mahkeme, Adalet Bakanlığına Rus petrol şirketi PJSC LUKOIL'e ait 45 milyon dolar değerindeki uçağa el koyması için izin verdi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki federal mahkeme, Adalet Bakanlığına Rus petrol şirketi PJSC LUKOIL'e ait 45 milyon dolar değerindeki uçağa el koyması için izin verdi.

Teksas Güney Bölge Mahkemesinin kararına göre, Adalet Bakanlığı PJSC LUKOIL'e ait Boeing 737-7EM tipi uçağa el koyabilecek.

Kararda, söz konusu uçağın ABD Ticaret Bakanlığının Rusya'ya yönelik yaptırımlarını delerek Rusya'ya seyahat ettiğine işaret edildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının yıl başında Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırım getirdiği belirtilerek, ABD'nin ulusal güvenliğini ve dış politika çıkarlarını korumak için Rusya'ya ihracat kontrolleri ve lisans zorunlulukları getirildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD Adalet Bakanlığı, Rus petrol şirketinin 45 milyon dolarlık uçağına el koyma izni aldı - Son Dakika
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