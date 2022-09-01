ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının yıl başında Ukrayna 'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırım getirdiği belirtilerek, ABD'nin ulusal güvenliğini ve dış politika çıkarlarını korumak için Rusya'ya ihracat kontrolleri ve lisans zorunlulukları getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD Adalet Bakanlığı, Rus petrol şirketinin 45 milyon dolarlık uçağına el koyma izni aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.