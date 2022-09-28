ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi: "Yerleşim birimlerinin büyümesini desteklemiyoruz"

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Thomas Nides, Washington'un, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin büyümesine destek vermediğini söyledi.

Nides, Kudüs'te, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının Filistinlilere fayda sağlayacak sivil toplum projeleri için 6,5 milyon dolar destek açıklaması yaptığı etkinlikte konuştu.

Büyükelçi, "Yerleşim birimlerinin büyümesini desteklemiyoruz. Bu tutumu hükümete ve Başbakan dahil tüm aktörlere açıkça ifade ettim." dedi.

Nides, İsrail'in yeşil hattı dışındaki yerleşim yerlerinin büyümesini sınırlamak için Tel Aviv hükümetiyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Öte yandan Nides, ABD Başkanı Jode Biden'ın temmuzda Batı Şeria'ya yaptığı ziyaret sırasında Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasında İsrail kontrolündeki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın (Allenby) eylül ayından itibaren 24 saat açık tutulacağına dair açıklamasına değindi.

Sınır kapısının açık tutulması meselesinin gelecek aya ertelendiğini bildiren Nides, "Kapı, 24 Ekim'den itibaren pilot uygulamayla 24 saat açık tutulmaya başlanacak." dedi.

Nides, konuşmasında ayrıca İsrail Başbakanı Yair Lapid'in geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüme destek veren ifadelerinden övgüyle söz etti.

ABD'li Büyükelçi, iki taraf arasındaki her türlü iletişimi desteklediklerini, taraflar arasında daha fazla diyalog temenni ettiklerini söyledi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.