ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan hortumda 19 kişi öldü - Son Dakika
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ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan hortumda 19 kişi öldü

6 saat önce

ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle en az 19 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan hortumda 19 kişi öldü, System.String[]

ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle en az 19 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Tennessee Acil Durum Yönetiminden yapılan açıklamada, Tennessee'nin Nashville kenti ve ilçelerinde gece boyunca etkili olan hortum nedeniyle en az 40 binanın yıkıldığı, yüzlerce kişinin evsiz kaldığı, pek çok yol, köprü ve iş merkezinde ciddi hasar oluştuğu belirtildi.

Hortum nedeniyle bazı seçim sandığı merkezlerinin yeri değiştirildi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yıkıcı hortumdan dolayı eyalet sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti, gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan, ABD'de "Süper Salı" olarak bilinen ve bugün ön seçimlerin yapılacağı 14 eyaletten biri olan Tennessee'de hortum nedeniyle bazı seçim sandığı merkezlerinin yerinin değiştirildiği, bazı devlet okullarının hafta sonuna kadar kapalı tutulacağı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Tennessee, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:00 Kaynak: AA
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