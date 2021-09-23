Üye Girişi
ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1 ölü, 12 yaralı

23.09.2021 23:46
ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1 ölü, 12 yaralı, System.String[]

ABD'nin Tennessee eyaletinde süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Memphis kentinde bulunan Kroger adlı süpermarkete bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişini ise yaralandığı bildirildi. Collierville Polis Şefi Dale Lane yaptığı açıklamada, çatışmanın Memphis'in yaklaşık 50 kilometre doğusunda banliyö bölgesindeki bir Kroger mağazasında çıktığını ifade ederek, saldırıda toplam 13 kişinin vurulduğunu ve bunlardan 12'sinin hastanelere kaldırıldığını, yaralılarından bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğunu aktardı.

SWAT ekibinin ve diğer memurların saldırının yaşandığı süpermarkette, koridor koridor dolaşarak saklanan kişileri bularak güvenli bölgeye çıkardığını belirten Lane, saldırganın ise kendini vurarak öldürdüğünü açıkladı.

Lane, saldırganın ve kurbanların kimlikleri henüz açıklamazken, "34 yıldır bu işin içindeyim ve hiç böyle bir şey görmedim" dedi.

Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. - TENNESSEE

Tam Gemi Şok Denemeleri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum futbolu bıraksaydı, duvar ustası olacaktı 23:43 Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum futbolu bıraksaydı, duvar ustası olacaktı Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu 22:36 Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, 22:29 İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, "mülteciler için okul yapılacağı" iddialarını yalanladı
ABD'den salgınla ilgili ezber bozan sözler: Delta koronavirüsün son büyük varyantı olabilir 22:09 ABD'den salgınla ilgili ezber bozan sözler: Delta koronavirüsün son büyük varyantı olabilir Kanarya sürprize izin vermedi! Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti 21:47 Kanarya sürprize izin vermedi! Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi 21:01 Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi
Koyun sürüsüne saldıran ayıları kangal köpekleri uzaklaştırdı 18:59 Koyun sürüsüne saldıran ayıları kangal köpekleri uzaklaştırdı Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak 18:14 Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak

Son Dakika Haberleri
18:56 Aileler aynı korkuyla telefona sarıldı! Çocuklara habersiz koronavirüs aşısı mı yapılıyor?
18:37 "Kürt sorunu" polemiğine Cumhurbaşkanı'ndan ilk yorum: Türkiye'de böyle bir sorun yok
18:16 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi
18:15 Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i kadrosuna dahil etti
18:14 Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak
18:13 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil
18:02 Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış
17:52 Sahnede Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi! Yaptığı hareketin sebebini anlattı
17:21 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 23 Eylül 2021
17:16 Çarşı'nın Serdar Ortaç paylaşımı ortalığı karıştırdı! Dansöz kıyafetli paylaşıma tepki büyüyor
İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra sevenleriyle buluştu! Yoğun ilgi dikkat çekti İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra sevenleriyle buluştu! Yoğun ilgi dikkat çekti         
23:48
MHP'den ihraç edilen Atila Kaya, zehir zemberek sözlerle partiyi bombaladı! Melih Gökçek yorumu çok konuşulur MHP'den ihraç edilen Atila Kaya, zehir zemberek sözlerle partiyi bombaladı! Melih Gökçek yorumu çok konuşulur         
23:00
Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti         
22:35
Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu         
22:28
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Rıdvan Dilmen, F.Bahçeli Kim Min-Jae'yi öve öve bitiremedi: Ligimiz için fazla bir oyuncu Rıdvan Dilmen, F.Bahçeli Kim Min-Jae'yi öve öve bitiremedi: Ligimiz için fazla bir oyuncu         
21:11
Şemsiyelerinizi bugünden hazırlayın! Meteoroloji'den 4 bölgedeki 41 il için sağanak uyarısı Şemsiyelerinizi bugünden hazırlayın! Meteoroloji'den 4 bölgedeki 41 il için sağanak uyarısı         
20:14
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil         
18:14
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı         
15:33
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.         
15:30
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'         
14:13
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı         
12:49
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 00:17:39. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement