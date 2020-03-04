ABD'nin Tennessee eyaletindeki hortumda ölü sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika
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ABD'nin Tennessee eyaletindeki hortumda ölü sayısı 25'e yükseldi

42 dakika önce

NEW ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 25'e çıktı.

ABD'nin Tennessee eyaletindeki hortumda ölü sayısı 25'e yükseldi, System.String[]

NEW ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 25'e çıktı.

Tennessee eyaletinin Nashville kentinde etkili hortum 140'tan fazla binanın yıkılmasına neden oldu, birçok kişi binaların bodrum katlarında mahsur kaldı.

Tennessee Valisi Bill Lee ile telefonda ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, bölgeye yardım yapılacağını söyledi.

Cuma günü afet bölgesini ziyaret edeceğini belirten Trump, "Sevgimizi ve ulusal dualarımızı etkilenen her aileye gönderiyoruz. Oraya geleceğiz, iyileştireceğiz, yeniden inşa edeceğiz ve onlara yardım edeceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Vali Bill Lee eyalette acil durum ilan etti. Vali, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmaları ve güvenliğin sağlanması için Ulusal Muhafızları bölgeye gönderdi.

Eyaletin Putnam ilçe Belediye Başkanı Randy Porter, "Hortum çok hızlı vurdu, birçok insanın sığınacak vakti yoktu, insanların çoğu uyuyordu." dedi.

Nashville kentinin merkez bölgelerinde de etkili olan hortum nedeniyle yüzlerce evin çatısı uçtu, duvarları yıkıldı. Şehirde toplu ulaşım bir süreliğine dururken yakın bölgedeki havaalanları da uçuşa kapatıldı.

Yerel yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, bölgede 44 bin kişi elektrik kesintisinden etkilendi.

Hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 25'e yükselirken bir çok insanın da kayıp olduğu bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Nashville, Tennessee, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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