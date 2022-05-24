ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 15 ölü - Son Dakika
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ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 15 ölü

24.05.2022 23:42
ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 15 ölü

ABD'nin Texas eyaletinde ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 14'ü çocuk ve 1 öğretmen olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Texas eyaletinde ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 14'ü çocuk ve 1 öğretmen olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Uvalde ilçesinde bulunan Robb İlköğretim Okulu'na silahlı saldırı düzenlendi. Texas Valisi Greg Abbott yaptığı açıklamada, saldırıda 14 çocuk ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiğini ifade ederek, saldırganın 18 yaşında olduğunu ve öldüğünü aktardı. Abbott, saldırganın güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğine inandıklarını ifade etti.

Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin, durumun çok kötü olduğunu belirterek, çocukların aileleri ile iletişime geçmeye çalıştıklarını aktardı. Olay yerinde çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, bölge güvenlik çemberine alındı. - TEXAS

ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 15 ölü
ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 15 ölü
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ABD'de ilkokula yönelik silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti ABD'de ilkokula yönelik silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 15 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 15 ölü - Son Dakika
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