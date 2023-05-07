Silahlı saldırgan ABD'de bir AVM'yi silahla bastı ve 8 kişiyi öldürürken 7 kişiyi ise yaraladı

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ABD'nin Texas eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir alışveriş merkezine giren saldırgan 8 kişiyi öldürdü, 7 kişiyi yaraladı.

YARALILAR ARASINDA 5 YAŞINDA BİR ÇOCUK DA VAR

Allen İtfaiye Departmanı Şefi Jonathan Boyd, basın açıklamasında, ölü ele geçirilen zanlının, 8 kişiyi öldürdüğünü, en küçüğü 5 yaşında olan 7 kişiyi de yaraladığını belirtti.

3 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Boyd, söz konusu olayda, saldırgan dahil 7 kişinin olay yerinde, iki kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan 3'ünün durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.

"ELİNDE VİDEO KAYDI OLANLAR FBI'I ARASIN"

Allen Police Departmanı Şefi Brian Harvy de olaya şahit olan bölge halkına, "Elinde olayla ilgili video kaydı olan, önemli bir şeye şahit olanlar FBI'ı arasın" çağrısında bulundu. Harvy, daha önce yaptığı açıklamada, Allen Premium Outlets isimli alışveriş merkezinde, insanlara rastgele ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini aktarmıştı.

VİDEODA YERDE YATAN İNSANLAR GÖRÜLDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alışveriş merkezinin dışında yerde yatan insanların olduğu görüldü. Texas Valisi Greg Abbott, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili "tarif edilemez bir trajedi" ifadesini kullanmıştı.