ABD'de havaalanına saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de havaalanına saldırının görüntüleri ortaya çıktı

27.07.2022 15:02
ABD'de havaalanına saldırının görüntüleri ortaya çıktı

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Dallas Love Field Havaalanı'na 25 Temmuz'da düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Dallas Love Field Havaalanı'na 25 Temmuz'da düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Dallas Polis Departmanı tarafından paylaşılan görüntülerde, saldırganın araçtan inerek havaalanına girdiği ve kısa süre lavaboda kaldığı görüldü. Şüpheli tavırlarla etrafını inceleyen saldırgan, bilet gişelerinin yer aldığı bölgeye doğru hareket etti. Çok sayıda yolcunun bulunduğu alana gelen saldırgan, bir anda cebinden çıkardığı silahla havaya ateş açmaya başladı. Görüntülerde yolcuların korkuyla kaçıştığı ve yere çöktüğü görüldü. Yeniden ateş açmaya hazırlanan saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Dallas Polis Şefi Eddie Garcia olayın ardından yaptığı açıklamada, şüphelinin kadın olduğunu ve havaalanına girmesinin ardından havaya ateş etmeye başladığını aktarmıştı. Yaralı olan şüphelinin hastaneye nakledildiğini açıklayan Garcia, havaalanının güvenli olduğunu duyurmuştu. - TEXAS

YORUMLAR
500
Müşterilerin yüzüne kovayla kaynar su döktüYaralanan müşteriler 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı Müşterilerin yüzüne kovayla kaynar su döktüYaralanan müşteriler 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı Texas'ta Sınırı Geçen Göçmenler Texas'ta Sınırı Geçen Göçmenler
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Teksas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de havaalanına saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Yıldız futbolcu Liverpool ile anlaşmıştı! Annesi transfere izin vermedi
14:48 Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi gündemdeki sıcaklığını koruyor! İşte CHP'lilerin paylaştığı tablo...
14:47 Dünyanın tahıl krizi İstanbul'da çözülecek! Bakan Hulusi Akar personelleri 3 dilde selamladı
14:25 Bakan Nebati, Binance Kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştü
14:21 Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti
14:19 Öğrencilerin memnuniyetlerinin ölçüldüğü listede Eskişehir ilk sırda yer aldı
14:14 Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu
14:15 Nagihan Karadere'den Survivor açıklaması: Artık hayatıma bakacağım
14:15 Halktan haraç kesen terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 2 sözde "halk cephesi sorumlusu" tutuklandı
14:05 Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykeline ikinci kez zarar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 15:03:02. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de havaalanına saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement