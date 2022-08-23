Texas'ta sel felaketi - Son Dakika
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Texas'ta sel felaketi

23.08.2022 10:02

ABD'nin Texas eyaletindeki Dallas kentinde meydana gelen sel felaketinde araç içinde mahsur kalan bir kadının cansız bedenine ulaşıldı.

ABD'nin Texas eyaletindeki Dallas kentinde meydana gelen sel felaketinde araç içinde mahsur kalan bir kadının cansız bedenine ulaşıldı.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel sularının çekilmesinin ardından araç içinde mahsur kalan 60 yaşındaki bir kadının cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Ulusal Hava Durumu Servisi (NSW), Dallas'ın çeşitli bölgelerinde yarına kadar etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu. NSW ayrıca, Oklahoma'nın güneyi, Louisiana'nın kuzeyi ve Mississippi'ye de sel uyarısı yaptı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yolların sular altında kaldığı ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

"Riske atmaya değecek bir görüşme yok"

Dallas Şehir Konseyi üyesi Adam Bazaldua sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda halka evde kalma çağrısında bulunurken, "Kendi hayatınızı veya yoldaki herhangi birini riske atmaya değecek hiçbir görüşme veya mekan yok" dedi.

ABD'nin California eyaletinde bulunan Death Valley (Ölüm Vadisi) Milli Parkı'nda 6 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından sel felaketi meydana gelmiş ve bin kişi bölgede mahsur kalmıştı. - DALLAS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Texas'ta sel felaketi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Texas'ta sel felaketi - Son Dakika
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