ABD'nin Texas eyaletindeki trafik kazasında 9 kişi öldü - Son Dakika

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen trafik kazasında aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, 15 Mart Salı akşamı, Texas eyaletinin Andrews mevkisinde bir otoyolda kamyonetin karşı şeride geçerek bir minibüsle kafa kafaya çarpıştığını bildirdi.

Kazada, kamyonette bulunan 7 kişinin ve minibüste seyahat eden 13 yaşındaki bir çocukla şoförün hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, kamyonette ölenlerin 6'sının üniversite öğrencisi olduğunu ve katıldıkları golf turnuvası dönüşünde kaza yaptıklarını belirterek yaralı iki öğrencinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.