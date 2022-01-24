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ABD'nin Tokyo Büyükelçisi 2,5 yıldan sonra Japonya'da - Son Dakika

ABD'nin Tokyo Büyükelçisi 2,5 yıldan sonra Japonya'da

24.01.2022 07:56
ABD'nin Tokyo Büyükelçisi 2,5 yıldan sonra Japonya'da

ABD'nin 2,5 yıldan fazladır boş duran Tokyo Büyükelçiliğine atadığı Rahm Israel Emanuel Japonya'ya geldi.

ABD'nin 2,5 yıldan fazladır boş duran Tokyo Büyükelçiliğine atadığı Rahm Israel Emanuel Japonya'ya geldi.

ABD'nin yeni Tokyo Büyükelçisi Emanuel, başkent Tokyo'daki Haneda Havaliman'ına indi.

Emanuel sosyal medya hesabı Twitter'dan eşi Amy ile Japonya'da olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi ve Japon halkıyla buluşmak istediğini belirtti.

10 günlük rutin karantina sonrası Emanuel, yeni görevine başlayacak.

Kyodo ajansı 62 yaşındaki diplomatın, Çin'in bölgesel faaliyetleri karşısında ABD-Japonya ilişkilerini güçlendirmek adına önemli bir rol üstleneceğini aktardı.

Siyasi kariyerinde 3 dönem Kongre üyeliği geçmişi olan Emanuel, eski ABD başkanlarından Barack Obama'nın Beyaz Saray Personel Müdürlüğü, Bill Clinton yönetiminde de kıdemli danışman görevlerinde bulundu.

2011-2019'da iki dönem Chicago Belediye Başkanlığı yapan 62 yaşındaki Emanuel'in, Tokyo Büyükelçisi adayı olduğu ağustos ayında duyurulmuştu.

Önceki Büyükelçi William Hagerty'nin ayrılışı sonrası Temmuz 2019'dan beri ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği makamına kimse atanmamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Tokyo Büyükelçisi 2,5 yıldan sonra Japonya'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Tokyo Büyükelçisi 2,5 yıldan sonra Japonya'da - Son Dakika
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