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ABD'nin Trablus Büyükelçiliği Libya devriminin 11. yılını yayımladığı mesajla kutladı - Son Dakika

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği Libya devriminin 11. yılını yayımladığı mesajla kutladı

17.02.2022 16:05
ABD'nin Trablus Büyükelçiliği Libya devriminin 11. yılını yayımladığı mesajla kutladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Trablus Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard B. Norland, 17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü münasebetiyle Libya'da istikrar ve sükunetin korunması çağrısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Trablus Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard B. Norland, 17 Şubat Devrimi'nin yıl dönümü münasebetiyle Libya'da istikrar ve sükunetin korunması çağrısında bulundu.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinin Facebook hesabından devrimin 11. yıl dönümü dolasıyla yapılan açıklamaya göre Norland, "Bugün mücadele ile geçen devrimin 11. yıl dönümü. Libyalılar 2011'de değişim istediler ve bugün de aynı şekilde değişim istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Açıklamada Büyükelçi Norland'ın, "Libyalıların, 2011'den bu yana değişim istediklerini ve kalıcı bir hükümet kurmaya hazır olduklarını" söylediği bilgisine yer verildi.

Norland, ABD'nin seçimlere giden en erken süreci ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından gösterilen bütün çabayı desteklediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimler kendi başına bir amaç değildir. Ancak meşruiyeti yeniden sağlamanın bir anahtarıdır. Libyalılar, ülkeyi birleştirecek, petrol gelirlerini adil bir şekilde dağıtacak ve Libya'nın toprakları üzerindeki egemenliğini yeniden tesis edecek kalıcı bir hükümete fazlasıyla hazır."

Almanya ve BM misyonundan da kutlama mesajı

Öte yandan Almanya'nın Libya Büyükelçisi Michael Ohnmacht da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "17 Şubat Devrimi'nin barışa, birliğe ve ulusal uzlaşmaya katkıda bulunması için bir fırsat olduğunu" aktardı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan yazılı açıklamada ise "BM Libya Destek Misyonu, 17 Şubat Devrimi'nin 11. yıl dönümünde Libya halkına en içten tebriklerini sunar. Misyon, mümkün olan en kısa sürede özgür, adil ve ulusal seçimlere yol açan kapsayıcı ve mutabakata dayalı bir siyasi süreç için çabalarını sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.

Libya'nın 17 Şubat Devrimi

"Arap Baharı" adı verilen halk ayaklanmalarının 17 Şubat 2011'de Libya'ya ulaşmasıyla başlayan devrim süreci ülkede 42 yıl süren Muammer Kaddafi dönemini kapattı.

Ülkede, 8 ay 6 gün devam eden devrim süreci, 23 Ekim 2011'de Libya Ulusal Geçiş Konseyi tarafından ilan edilen "23 Ekim Bağımsızlık Günü" ile resmen sona erdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Trablus Büyükelçiliği Libya devriminin 11. yılını yayımladığı mesajla kutladı - Son Dakika


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