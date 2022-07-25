ABD'nin Trablus Büyükelçisi, Başbakan Dibeybe ve Başağa'nın şiddetten kaçınmada kararlı olduklarını belirtti Açıklaması - Son Dakika
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ABD'nin Trablus Büyükelçisi, Başbakan Dibeybe ve Başağa'nın şiddetten kaçınmada kararlı olduklarını belirtti Açıklaması

25.07.2022 01:23
ABD'nin Trablus Büyükelçisi, Başbakan Dibeybe ve Başağa'nın şiddetten kaçınmada kararlı olduklarını belirtti Açıklaması

ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve Libya Özel Temsilcisi Richard B. Norland, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan atanan Fethi Başağa'nın şiddetten kaçınmak ve ülkede sükunet yollarının bulunması konusunda kararlı...

ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve Libya Özel Temsilcisi Richard B. Norland, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Başbakan atanan Fethi Başağa'nın şiddetten kaçınmak ve ülkede sükunet yollarının bulunması konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Norland'ın, Dibeybe ve Başağa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Norland'ın "Bu akşam Dibeybe ve Başağa ile yaptığım telefon görüşmelerinde son trajik ölümlerin ardından sükunetin sağlanması ve şiddetten kaçınılması konusunda kararlı olduklarını duymuş olmam beni cesaretlendirdi." ifadesine yer verildi.

Norland'ın Başağa tarafından, aralarında silahlı gruplarca siyasi ifade haklarının tehdit altında olduğu yönündeki derin endişeleri ve yine Başbakan Dibeybe'nin kamu düzeninin sarsılması olarak ifade ettiği adımlara ilişkin endişelerini karşılıklı taraflara aktardığı kaydedildi.

"Meşruiyet konusu ancak seçimler yoluyla çözülebilir." değerlendirmesinde bulunan Norland, telefon görüşmelerinde mümkün olan en kısa süre içinde seçimlere doğru hızlı bir hazırlık yapılması şeklinde atılacak adımların ele alındığını vurguladı.

Ne olmuştu?

Libya'nın Trablus ve Mısrata kentlerinde 22-23 Temmuz'da çıkan çatışmalarda 3'ü sivil 16 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi yaralanmıştı.

Çatışmalar nedeniyle uçuşa kapatılan başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı dün yeniden faaliyete geçmişti.

Haziran ayında da Trablus merkezli "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında başkentin Suk Sulesa bölgesinde çatışma çıkmış, olaylar başkentte paniğe ve hasara sebep olmuştu.

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Kaynak: AA

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