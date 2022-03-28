ABD'nin Trablus Büyükelçisi, Libya'da seçimlerin yapılmasına destek mesajı verdi - Son Dakika

ABD'nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard Norland, ülkesinin Libya'da mümkün olan en kısa sürede seçimlerin yapılmasını desteklediğini bildirdi.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada Norland'ın Libya'daki seçim sürecine yönelik değerlendirmeleri yer aldı.

Açıklamada Norland, " Amerika Birleşik Devletleri, Libya'da mümkün olan en kısa sürede özgür ve adil seçimler yapılması çabalarını desteklemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Batı ülkelerinin Libya'daki seçimleri erteleme planına dair iddialara değinen Norland, bu söylentilerin asılsız olduğunu savundu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Haziran 2022'de seçimlerin yapılmasının planlandığını söylemişti.