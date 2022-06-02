ABD'nin Tulsa kentindeki hastane saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi

NEW ABD'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir hastanede düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e çıktığı bildirildi.

Tulsa Polis Şefi Yardımcısı Eric Dalgleish, hastane baskınında hayatını kaybeden 4 kişinin arasında saldırganın bulunmadığını aktardı. Dalgleish, 35-40 yaşlarında siyahi bir erkek olduğunu belirttiği silahlı saldırganın olayın ardından intihar ettiğini düşündüklerini açıkladı.

Polis, saldırganın kimliği ve saldırıyı gerçekleştirmesindeki motivasyonun ne olduğu konusunda ise soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan saldırının Tulsa'da 101 sene önce beyaz mafya grubunun Afro-Amerikan mahallesine baskın yapıp ABD tarihindeki en ırkçı olaylardan birini gerçekleştirmesinin yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl Tulsa'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olduğunu anımsatarak, 1921'de yaşanan katliam gecesi 300 civarında siyahinin yaşamını yitirdiğini, on binlercesinin ise yersiz yurtsuz kaldığını, sonraki yıllarda da birçok siyahinin haklarından mahrum bırakıldığını vurgulamıştı.

Tulsa Polis Departmanının sosyal medya hesabından dün akşam saatlerinde yapılan paylaşımda, St. Francis Hastane Kampüsüne elinde tüfekle giren kişinin binadaki insanlara ateş açtığı kaydedilmişti.