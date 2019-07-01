Son Dakika Haberleri: ABD'nin Tunus Büyükelçiliği "güvenlik" gerekçesiyle bugün kapalı
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ABD'nin Tunus Büyükelçiliği "güvenlik" gerekçesiyle bugün kapalı

1 saat önce

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği, "güvenlik şartlarını" gerekçe göstererek bugün çalışmayacağını duyurdu.

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği
ABD'nin Tunus Büyükelçiliği, "güvenlik şartlarını" gerekçe göstererek bugün çalışmayacağını duyurdu.
Elçiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "büyükelçiliğin güvenlik gerekçesiyle bugün acil durumlar dışında faaliyetlerine ara vereceği" belirtildi.
Başkent Tunus'ta perşembe günü düzenlenen eş zamanlı iki intihar saldırısında 1 polis ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:25 Kaynak: AA
Tunus, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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