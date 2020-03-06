ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı: 5 yaralı

6 saat önce

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında güvenlik güçlerinden 5 kişi yaralandı.

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı: 5 yaralı, System.String[]

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında güvenlik güçlerinden 5 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda güvenlik güçlerinden 5 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları ise saldırganların büyükelçiliğin yakınındaki güvenlik noktasına yöneldiğini aktardı.

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği'nin bulunduğu başkentin Buhayra bölgesi, çok sayıda diplomatik misyonun yanı sıra uluslararası kurum ve kuruluşların temsilciliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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