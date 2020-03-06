ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı: 1 ölü

6 saat önce

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında güvenlik güçlerinden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı: 1 ölü, System.String[]

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında güvenlik güçlerinden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ın haberine göre, başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırıda güvenlik güçlerinden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamasında, bombalı saldırı düzenleyen iki intihar eylemcisinin ABD Büyükelçiliği yakınındaki güvenlik kontrol noktasını hedef aldığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, iki saldırganın da öldüğünü aktardı.

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği'nin bulunduğu başkentin Buhayra bölgesi, çok sayıda diplomatik misyonun yanı sıra uluslararası kurum ve kuruluşların temsilciliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ablasını kucağında bebeği varken öldüren şahıs yakalandı
Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı

Son Dakika Haberleri
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 22:34:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]