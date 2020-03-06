ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında düzenlenen intihar saldırısında güvenlik güçlerinden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ın haberine göre, başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği yakınında iki intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırıda güvenlik güçlerinden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamasında, bombalı saldırı düzenleyen iki intihar eylemcisinin ABD Büyükelçiliği yakınındaki güvenlik kontrol noktasını hedef aldığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, iki saldırganın da öldüğünü aktardı.

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği'nin bulunduğu başkentin Buhayra bölgesi, çok sayıda diplomatik misyonun yanı sıra uluslararası kurum ve kuruluşların temsilciliklerine de ev sahipliği yapıyor.