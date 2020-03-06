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ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı
15 dakika önce
ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı
ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir intihar eylemcisi bombalı saldırı düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir kişi bombalı saldırı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:14
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