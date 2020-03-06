ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı - Son Dakika Dünya

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı

15 dakika önce

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı, System.String[]

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir intihar eylemcisi bombalı saldırı düzenledi.


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir kişi bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Tunus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlk koronavirüs mağazası Washington'da açıldı
Son dakika: Afganistan'da siyasi liderlerin de katıldığı törene bombalı saldırı düzenlendi Son dakika: Afganistan'da liderlerin bulunduğu törene yapılan saldırı anının görüntüleri Son dakika: Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı törene düzenlenen saldırıda 27 kişi öldü

Son Dakika Haberleri
13:43 Alp Navruz: Dizimizin reytingleri çok iyi
13:43 Demet Akalın'ın alışveriş stili dikkat çekti
13:43 Muhterem Nur'dan üzücü haber
13:05 Can Yaman'ın hiç mi suçu yok!
13:05 Adana'da dizi oyuncusu Deniz Bezek'in öldüğü hemzemin geçitteki kazayla ilgili davada karar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 14:29:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Tunus Büyükelçiliği yakınında intihar saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]