ABD'nin Ukrayna ordusuna yüzlerce Stinger füzesi verdiği bildirildi - Son Dakika
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ABD'nin Ukrayna ordusuna yüzlerce Stinger füzesi verdiği bildirildi

03.03.2022 01:27
ABD'nin Ukrayna ordusuna yüzlerce Stinger füzesi verdiği bildirildi

ABD'nin Ukrayna'ya 200'ü bu hafta içinde olmak üzere, yüzlerce Stinger hava savunma füzesi sağladığı bildirildi.

ABD'nin Ukrayna'ya 200'ü bu hafta içinde olmak üzere, yüzlerce Stinger hava savunma füzesi sağladığı bildirildi.

Amerikan medyasına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı kongre kaynakları, ABD yönetiminin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri yardım olarak yüzlerce Stinger hava savunma füzesi sağladığını ifade etti.

Kaynaklar, sadece 200 adet Stinger füzesinin bu hafta içinde teslim edildiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya kara ve hava unsurlarına karşı koyacak silahları Ukrayna'ya verdiklerini açıklasa da bunların detaylarına ve sayılarına yönelik bilgi vermekten kaçınıyor.

Beyaz Saray geçen günlerde Ukrayna- Rusya savaşında Ukraynalılara destek amacıyla ABD Dışişleri Bakanlığının Stinger füzelerini vermesini onaylamıştı.

Stinger füzeleri, kısa menzil ve orta irtifa araçlarına karşı omuzdan atılabilen, etkili bir hava savunma sistemi olarak biliniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Ukrayna ordusuna yüzlerce Stinger füzesi verdiği bildirildi - Son Dakika


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