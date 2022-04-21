ABD'nin Ukrayna'ya ek savunma paketi içerisinde 120'den fazla kamikaze İHA bulunuyor - Son Dakika
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ABD'nin Ukrayna'ya ek savunma paketi içerisinde 120'den fazla kamikaze İHA bulunuyor

21.04.2022 19:48
ABD'nin Ukrayna'ya ek savunma paketi içerisinde 120'den fazla kamikaze İHA bulunuyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu Ukrayna'ya yönelik ek savunma yardımı paketi içerisinde 120'den fazla Phoenix Ghost taktik insansız hava sistemi bulunduğunu aktardı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu Ukrayna'ya yönelik ek savunma yardımı paketi içerisinde 120'den fazla Phoenix Ghost taktik insansız hava sistemi bulunduğunu aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı Rusya'nın işgaline karşı güçlendirmek üzere ABD'nin 800 milyon dolarlık ek savunma teçhizatı sağlayacağını duyurmasının ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby paket içeriğine dair detayları paylaştı. Kirby, paketin içerisinde ABD Hava Kuvvetleri tarafından Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen 120'den fazla Phoenix Ghost taktik insansız hava sistemi bulunduğunu aktararak, "Özellikle Ukrayna'nın gereksinimlerine yanıt olarak Hava Kuvvetleri tarafından hızla geliştirildi" dedi.

Phoenix Ghost'un kamikaze insansız hava araçlarına benzer yeteneklere sahip olduğunu fakat aralarında farklılıklar bulunduğunu aktaran Kirby, kamikaze insansız hava araçları ve Phoenix Ghost arasındaki farklılıkların ne olduğunu ise paylaşmadı.

Kirby, söz konusu yardım paketinin Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rusya'nın başlattığı yeni taarruza karşı kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, pakette Phoenix Ghost taktik insansız hava sistemi haricinde, 72 adet 155 milimetre obüs top sistemi, 144 bin top mermisi, 155 milimetre obüsleri çekmek için 72 taktik araç ile diğer saha ekipmanı ve yedek parçalar bulunduğunu aktardı. - WASHINGTON

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Pentagon, Phoenix, Ukrayna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'nin Ukrayna'ya ek savunma paketi içerisinde 120'den fazla kamikaze İHA bulunuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Ukrayna'ya ek savunma paketi içerisinde 120'den fazla kamikaze İHA bulunuyor - Son Dakika
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