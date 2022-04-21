ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketinin içinde 120'den fazla insansız hava sistemi bulunuyor - Son Dakika
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ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketinin içinde 120'den fazla insansız hava sistemi bulunuyor

21.04.2022 22:40

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Başkan Joe Biden'ın duyurduğu Ukrayna'ya yönelik 800 milyon dolarlık savunma yardımı paketi içerisinde 120'den fazla Phoenix Ghost taktik insansız hava sistemi bulunduğunu aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı Rusya'nın işgaline karşı güçlendirmek üzere ABD'nin 800 milyon dolarlık ek savunma teçhizatı sağlayacağını duyurmasının ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby paket içeriğine dair detayları paylaştı.

"HAVA KUVVETLERİ TARAFINDAN HIZLA GELİŞTİRİLDİ"

Kirby, paketin içerisinde ABD Hava Kuvvetleri tarafından Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen 120'den fazla Phoenix Ghost taktik insansız hava sistemi bulunduğunu aktararak, "Özellikle Ukrayna'nın gereksinimlerine yanıt olarak Hava Kuvvetleri tarafından hızla geliştirildi" dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketinin içinde 120'den fazla Phoenix Ghost taktik insansız hava sistemi bulunuyor

KAMİKAZE İHA'LARA BENZER YETENEKLERE SAHİP

Phoenix Ghost'un kamikaze insansız hava araçlarına benzer yeteneklere sahip olduğunu fakat aralarında farklılıklar bulunduğunu aktaran Kirby, kamikaze insansız hava araçları ve Phoenix Ghost arasındaki farklılıkların ne olduğunu ise paylaşmadı.

72 ADET 155 MİLİMETRE OBÜS TOP SİSTEMİ DE PAKETTE

Kirby, söz konusu yardım paketinin Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rusya'nın başlattığı yeni taarruza karşı kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, pakette Phoenix Ghost taktik insansız hava sistemi haricinde, 72 adet 155 milimetre obüs top sistemi, 144 bin top mermisi, 155 milimetre obüsleri çekmek için 72 taktik araç ile diğer saha ekipmanı ve yedek parçalar bulunduğunu aktardı.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketinin içinde 120'den fazla insansız hava sistemi bulunuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardım paketinin içinde 120'den fazla insansız hava sistemi bulunuyor - Son Dakika
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