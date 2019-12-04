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ABD'nin 'Uygur yasa tasarısı' iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasını imkansız mı kılacak?
7 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'de kabul edilen 'Uygur tasarısı'nın Çin ile ticaret savaşını sonlandıracak anlaşmanın imzalanmasını engelleyebileceği belirtiliyor.
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'de kabul edilen 'Uygur tasarısı'nın Çin ile ticaret savaşını sonlandıracak anlaşmanın imzalanmasını engelleyebileceği belirtiliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşmasının Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimini beklemenin daha iyi olabileceğini söylemesi, diğer yandan da Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmesi, aylardır beklenen anlaşmayı zora soktu.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:43
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