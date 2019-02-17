Son Dakika Haberleri: ABD'nin Venezuela İçin Gönderdiği Yardımlar Kolombiya'ya Ulaştı

ABD'nin Venezuela İçin Gönderdiği Yardımlar Kolombiya'ya Ulaştı

21 dakika önce

Kendisini ülkenin geçici başkanı olarak ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'nın ABD'den istediği insani yardımları taşıyan ABD uçakları Venezuela'nın Kolombiya sınırındaki Cucuta kasabasına ulaştı.

ABD'nin Venezuela İçin Gönderdiği Yardımlar Kolombiya'ya Ulaştı, System.String[]
Kendisini ülkenin geçici başkanı olarak ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'nın ABD'den istediği insani yardımları taşıyan ABD uçakları Venezuela'nın Kolombiya sınırındaki Cucuta kasabasına ulaştı. Yardımlar, Guaido'nun isteği üzerine Cucuta'da depolandı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise yardımları ABD'nin Venezuela'yı işgalini gizlemek için kullandığını söyledi.

Juan Guaido, 600 bin gönüllü Venezuelalının 23 Şubat'ta yardımları Kolombiya sınırında ülkeye taşıyacağını söyledi. Guaido twitter hesabından, "Sınırlarımızın dışında mobilize olacağız. Sonuç almak için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

ABD yardımlarının organizatörü Mark Green ise Cucuta kasabasında yaptığı konuşmada, yardımın, Venezuela'nın şiddetlenen insani kriz içinde bulunması sebebiyle Guaido tarafından istendiğini söyledi. Mark Green, "Çocuklar açlık çekiyor. Venezuela'nın hemen her hastanesinde ilaç sıkıntısı çekiliyor. Yaklaşık 3 milyon Venezuelalı gıda ve ilaç bulmak ümidiyle komşu ülkelere göç etti. Bugün biz Latin Amerika tarihindeki en büyük yer değişiminin yaşandığı sınırlarda bulunuyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise yardımları ABD'nin Venezuela'yı işgalini gizlemek için kullandığını söyledi. - BOGOTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:04 Kaynak: İHA

Kolombiya, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Sorguya Alındı Trump'tan Suriye Mesajı: Yüzde Yüz Zafer Kazandıktan Sonra Geri Çekiliyoruz

Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı 23 Yaşındaki Ukraynalı Kadın, TIR Şoförünün Boğazını Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 11:25:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'nin Venezuela İçin Gönderdiği Yardımlar Kolombiya'ya Ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]