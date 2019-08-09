Son Dakika Haberleri: ABD'nin Venezuela yaptırımları 'ülkedeki durumu kötüleştirebilir'
BBC
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ABD'nin Venezuela yaptırımları 'ülkedeki durumu kötüleştirebilir'

1 saat önce

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD'nin Venezuela'ya yönelik son yaptırımlarını eleştirdi ve bunları ülkedeki milyonlarca kişinin içinde bulunduğu zor durumu daha da kötüleştirebileceğini söyledi.

ABD'nin Venezuela yaptırımları 'ülkedeki durumu kötüleştirebilir', System.String[]

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD'nin Venezuela'ya yönelik son yaptırımlarını eleştirdi ve bunları ülkedeki milyonlarca kişinin içinde bulunduğu zor durumu daha da kötüleştirebileceğini söyledi.

Eski Şili Başkanı Bachelet, yaptırımların çok geniş olduğu ve toplumun en yoksul tabakalarını daha çok vuracağı uyarısında bulundu.

ABD'nin son yaptırımları arasında Venezuela hükümetinin ABD'deki tüm mal varlığını dondurmak ve ticari işlemleri yasaklamak da yer alıyordu.

ABD bu şekilde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıları artırmayı ve görevi bırakmasını hedefliyor.

ABD, Maduro'yu devlet başkanı olarak tanımıyor ve 50'den fazla ülkeyle birlikte muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak görüyor.

Bachelet, son yaptıırmların gıda, kıyafet ve ilaç satışına dair bazı istisnalar getirmesine rağmen sıradan Venezuelalıların hayatlarını fazlasıyla etkileyeceği uyarısında bulundu.

Michelle Bachelet Maduro hükümetini ise muhaliflere yönelik tutumu nedeniyle eleştirdi.

ABD'nin Pazartesi açıkladığı yaptırımların ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Maduro hükümetini destekleyen kişilere yeni yaptırımlar gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Michelle Bachelet, Venezuela, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:19 
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