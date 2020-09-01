NEW ABD'nin Virgin Adaları açıklarında bir gemide, beyan edilmemiş 27 milyon dolarlık nakit ele geçirildiği açıklandı.
ABD federal yetkililerinin açıklamalarına göre, ABD'ye ait Virgin Adaları'na yaklaşan bir gemide şüphe üzerine arama yapıldı.
Gemide, gümrük bilgilendirmesi yapılmamış 27 milyon dolar bulundu.
Bölgede ele geçirilen bu paranın tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 22:33 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ABD'nin Virgin Adaları'nda 27 milyon dolar nakit ele geçirildi - Son Dakika