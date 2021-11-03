ABD'nin Virginia Beach kenti halkından iklim değişikliğiyle mücadele için ayrılan bütçeye onay - Son Dakika

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı sahil kenti Virginia Beach halkı, iklim değişikliği sonucu yükselen deniz seviyesine karşı altyapının geliştirilmesi adına 568 milyon dolar bütçe ayrılmasına yönelik teklife "evet" dedi.

ABD'de dün düzenlenen yerel seçimlerde, Virginia Beach halkı, iklim değişikliğiyle mücadele için 568 milyon dolar ayrılmasına yönelik tasarıyı da oyladı.

Yaklaşık yüzde 78 "evet" oyu alan tasarı, kenti iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz seviyesi ve şiddetli kasırgaların etkilerinden korumak için yürütülen altyapı projelerine milyonlarca dolar harcanmasının önünü açıyor.

Virginia Beach'i 2016'da yıkan Matthew Kasırgası'nda 1400 ev hasar görmüş, milyonlarca dolar hasar oluşmuştu.