ABD'de 4 bin "Beagle" kobay olmaktan kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de 4 bin "Beagle" kobay olmaktan kurtarıldı

10.08.2022 13:15
ABD'de 4 bin "Beagle" kobay olmaktan kurtarıldı

ABD'nin Virginia eyaletinde 4 bin beagle cinsi (av köpeği) köpek, hayvan haklarını savunan ABD Humane Society (HSUS) tarafından, köpeklerin ilaç deneyleri yapan laboratuvarlara satmak üzere yetiştirildiği, kötü muameleye maruz kaldıkları bir üretim tesisinden kurtarılıyor.

ABD'nin Virginia eyaletinde 4 bin beagle cinsi (av köpeği) köpek, hayvan haklarını savunan ABD Humane Society (HSUS) tarafından, köpeklerin ilaç deneyleri yapan laboratuvarlara satmak üzere yetiştirildiği, kötü muameleye maruz kaldıkları bir üretim tesisinden kurtarılıyor. Şu ana kadar kurtarılan 2 bin beagle'a yuva aranıyor.

Hayvan haklarını savunan kar amacı gütmeyen kuruluş HSUS'un sitesinde yer alan bilgilere göre, eyaletin Cumberland ilçesindeki Envigo üretim tesisi, Mayıs ayında ABD Adalet Bakanlığı tarafından hayvanlara eziyet suçlamasıyla dava edildi. Müfettişlerin, bazı köpeklerin kolayca tedavi edilebilecek koşullar için veteriner bakımı almak yerine öldürüldüğünü, kurtçuk, küf ve dışkı içeren yiyeceklerle beslendiğini, bazı emziren anne köpeklerin de yemek yemelerinin engellendiğini tespit ettiği ifade edildi. Ayrıca, 25 yavrunun da soğuğa maruz kalarak öldüğü saptandı. Söz konusu davanın ardından şirketin tesisi kapattığı ifade edildi.

"ŞU ANA KADAR 2 BİN KÖPEK KURTARILDI"HSUS'tan yapılan yazılı açıklaya göre, yaklaşık 4 bin beagle cinsi köpek HSUS'un ülke çapındaki barınma ve kurtarma ortaklarına gönderiliyor, aynı zamanda kuruluşun hayvan kurtarma ekibi de köpekleri toplu üretme tesisinden kurtarma sürecinde. Köpekleri ilaç deneyleri yapan laboratuvarlara satmak üzere yetiştirdiği ifade edilen tesisin, yetersiz veteriner bakımı ve yetersiz yiyecek gibi konularda çok sayıda ihlali olduğu belirtildi. Tesisten ilk etapta 22 Temmuz'da 432 ve 9 Ağustos itibarıyla da 2 binden fazla köpeğin çıkarıldığı bilgisi yer aldı.Ayrıca kurtarma operasyonunun, ABD Adalet Bakanlığı'nın Mayıs ayında açtığı dava sonucu başlatıldığı; HSUS'un köpeklerin alınması ve sahiplendirilmesi sorumluluğunu üstlendiği aktarıldı."HAYVANLARIN KORUNMASI KONUSUNDA TARİHİ BİR AN"

HSUS Başkanı ve CEO'su Kitty Block, söz konusu kurtarma operasyonunun, hayvanların korunması kapsamında tarihi bir an olduğunu ifade ederek, "Adalet Bakanlığı'nın bu büyük operasyonu yönetmemizi talep etmesinden onur duyuyoruz. Hayvan kurtarma ekibimiz bu mücadeleye hazır çünkü biz buyuz, bunun için eğitildik. Partnerlerimize minnettarız. Bu olağanüstü köpeklerin artık hak ettikleri gibi harika evleri ve hayatları olacak" dedi.


YORUMLAR
500
Çin, Tayvan'daki askeri tatbikatların sonlandığını duyurdu Çin, Tayvan'daki askeri tatbikatların sonlandığını duyurdu Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Kaynak: DHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Virginia, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de 4 bin 'Beagle' kobay olmaktan kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:19 Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Türkiye imalatçı bir ülke
12:22 Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'u kızdıracak video! Yarım milyona yakın görüntülenme aldı
12:22 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam yapılması kararlaştırıldı
12:05 Sivas'ta buğday hasadı rekolte zirve yapınca ambarlara sığmadı! Naylonlara sarılan mahsul toprağa gömüldü
11:54 Nihat Doğan ve 3 aylık hamile hayranının düğün pozu ortaya çıktı! Çiçekle karnını kamufle etti
11:47 Belediyenin işlettiği taşocağının izinsiz çalışma yaptığını iddia eden Orman İşletme Şefi görevden alındı
11:41 Akdeniz'e açılan Abdülhamid Han, Batı'yı panikletmeye yetti! ABD, Almanya, İngiltere ve Yunan basını Türkiye'yi suçladı
11:32 30 metreden denize atlayan çocuk omurgasını kırdı
11:24 8 yıllık evliliğini bitiren Petek Dinçöz'ün yeni nişanlısı Nida Büyükbayraktar, çocukluk aşkı çıktı
11:10 Ankara Melike Hatun Cami imamı Halil Konakcı: Dövme yaptırmak kanunen yasaklanmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 13:16:09. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de 4 bin "Beagle" kobay olmaktan kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş