ABD'nin Virginia eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
42 dakika önce
ABD'nin Virginia eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:57 Kaynak: AA
'nin Virginia
eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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