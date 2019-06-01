Son Dakika Haberleri: ABD'nin Virginia eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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ABD'nin Virginia eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

42 dakika önce

ABD'nin Virginia eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

ABD'nin Virginia eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı., System.String[]
ABD'nin Virginia eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:57 Kaynak: AA
Virginia, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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