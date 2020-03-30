ABD'nin Virginia eyaletinde Kovid-19 nedeniyle

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Virginia eyaletinde halka "evde kalın" talimatı verildi.

Virginia Valisi Ralph Northam, düzenlediği basın toplantısında, eyalet genelinde "evde kalın" talimatı verdiklerini belirterek, "Zaruri ihtiyaçları karşılamak için alışveriş, işe ya da doktora gitme, evinin yakınında spor yapma gibi bir nedeni olmayan herkes evinde kalmalı." ifadesini kullandı.

Eyaletteki kumsalların hafta sonu aşırı derecede dolu olduğunu gördüklerini ve bu kararı aldıklarını dile getiren Northam, sahil ve plajların da balık tutma ya da spor yapma dışındaki etkinliklere kapalı olacağını kaydetti.

Öte yandan gün içerisinde Maryland Valisi Larry Hogan da başkent Washington DC ve çevresinin Kovid-19 salgınının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunarak, "evde kalın" talimatı vermişti.

Maryland ve Virginia'nın ortasında yer alan Washington DC'de geçen hafta zaruri olmayan tüm iş yerleri kapatılmıştı. Washington DC'nin de kısa sürede "evde kal" talimatı vermesi bekleniyor.

"DMV area" olarak nitelendirilen bölgede, Maryland'da 1414, Washington DC'de 405 ve Virginia'da 1021 olmak üzere toplam 2 bin 840 vaka bulunuyor. Bölgede virüs nedeniyle yaşamını kaybedenlerin sayısı 51'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 143 bin 55'e, ölü sayısı ise 2 bin 513'e ulaştı.