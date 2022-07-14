En az 100 evin zarar gördüğü selde, yerel yetkililer, kaybolan 25 kişiye ulaştıklarını ve bu kişilerin yaralı olmadığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › WASHINGTON - ABD'nin Virginia eyaletindeki selde kaybolan 17 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika

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