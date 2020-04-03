'ABD'nin Vize Duyurusu Gerekli Belgelere Sahip Sağlık Çalışanlarına Yönelik' - Son Dakika

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'ABD'nin Vize Duyurusu Gerekli Belgelere Sahip Sağlık Çalışanlarına Yönelik'
15 dakika önce
Avukat Efe Poturoğlu, ABD'nin, dünya genelindeki sağlık çalışanlarının, en yakın büyükelçilik veya konsolosluğa vize başvurusunda bulunabileceklerini açıklamasının yalnızca "gerekli ve onaylı belgelere sahip" kişileri kapsadığını söyledi.
Avukat Efe Poturoğlu, ABD'nin, dünya genelindeki sağlık çalışanlarının, en yakın büyükelçilik veya konsolosluğa vize başvurusunda bulunabileceklerini açıklamasının yalnızca "gerekli ve onaylı belgelere sahip" kişileri kapsadığını söyledi
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:47
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