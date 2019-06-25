Son Dakika Haberleri: "ABD'nin vurulan İHA'sı İran hava sahasındaydı"
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"ABD'nin vurulan İHA'sı İran hava sahasındaydı"

1 saat önce

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, İran güçleri tarafından düşürülen ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) vurulduğu sırada İran hava sahasında olduğunu söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, İran güçleri tarafından düşürülen ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) vurulduğu sırada İran hava sahasında olduğunu söyledi.
Patrueshev, ABD-Rusya- İsrail üçlü güvenlik zirvesine katılmak için geldiği Batı Kudüs'te gazetecilere verdiği demeçte, Washington'un aksine İran tarafından düşürülen ABD'ye ait İHA'nın vurulduğu anda İran hava sahasında olduğunu belirtti.
Demecinde Patrueshev, "Rusya Savunma Bakanlığı'ndan aldığım bilgiye göre, ABD'ye ait İHA İran hava sahasındaydı." ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, geçen perşembe günü ABD'ye ait bir İHA'yı Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmüş, Tahran yönetimi, İHA'nın İran hava sahasını ihlali ettiği gerekçesiyle vurulduğunu savunurken, ABD ise uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürmüştü.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:50 Kaynak: AA
Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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