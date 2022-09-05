Dört Sahil Güvenlik gemisi, bir kurtarma helikopteri ve bir uçağın, yakınlardaki kurtarma ve kolluk kuvvetleriyle kapsamlı arama başlattığı belirtildi.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD'de düşen deniz uçağındaki 1 kişi öldü, 9 kişi kayıp - Son Dakika

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