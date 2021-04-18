ABD'nin Wisconsin eyaletinde bara düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü - Son Dakika

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yetkililer, sabah saatlerinde eyalete bağlı Kenosha kentinin Somers kasabasındaki bir bara silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Polis, saldırganın kimliğinin henüz tespit edilmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA
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