ABD'nin Wisconsin eyaletindeki silahlı saldırıda en az 3 kişi yaralandı - Son Dakika

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki silahlı saldırıda en az 3 kişi yaralandı

21.11.2020 01:43
ABD'nin Wisconsin eyaletindeki silahlı saldırıda en az 3 kişi yaralandı, System.String[]

NEW ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırıda en az 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

NEW ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırıda en az 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Wauwatosa kentindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan silahlı saldırı sonrası polisin kalabalık bir ekip ve araçlarla olay yerinde kontrolü sağladığı bilgisi aktarıldı.

Yerel medya kaynakları, olay yerinden en az 3 yaralının ambulansla hastaneye taşındığını, polisin olayın nedenine ilişkin henüz bir basın açıklaması yapmadığı bilgisini paylaştı.

Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Mayfair isimli alışveriş merkezinin otoparkında onlarca polis arabası ve özel eğitimli K9 polis köpekleri ile önlem alındığı görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri, Wisconsin, Saldırı, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Wisconsin eyaletindeki silahlı saldırıda en az 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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