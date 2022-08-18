ABD'nin Wisconsin eyaletindeki valilik yarışı anketinde rakipler arasında fark azaldı

NEW ABD'nin Wisconsin eyaletinde ön seçim süreciyle ilgili yapılan anket sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi vali adayı Tim Michels, Demokrat rakibi Tony Evers'le aradaki farkı daha fazla kapatırken, mevcut Vali Evers'in görevine duyulan güven azaldı.

Ön seçimleri yakından takip eden Marquette Hukuk Fakültesinin anket sonuçlarına göre, Wisconsin halkı, başa baş giden valilik yarışında Demokrat Evers'i yüzde 45, Cumhuriyetçi aday Michels'i yüzde 43 destekliyor ancak yarışı önde götüren Vali Evers'in görevine duyulan güven şubat ayından bu yana yüzde 50'den 47'ye geriledi.

Eski vali yardımcısı Rebecca Kieefisch ile girdiği mücadeleyi eski ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini alarak Cumhuriyetçilerin vali adaylığını kazanan Michels, haziran anketlerinde rakibiyle arasındaki 6 puan farkı (48-41) son ankette 2'ye indirmiş oldu.

Ön seçim sonrasında Wisconsin seçmeninin tercihlerini yansıtan ankette, bağımsız aday Joan Beglinger sadece yüzde 7 destek buldu, kalan yüzde 5'lik kesim ise görüş bildirmedi.

Aynı ankette seçmenler, Wisconsin'den ABD Senatosu için yarışan adaylardan yüzde 51 ile en çok Demokrat Mandela Barnes'ı ve yüzde 44 ile Cumhuriyetçi Ron Johnson'ı desteklerken, haziran ayı anketinde yüzde 46 destek bulan Barnes, bu oranı 5 puan yükseltti, Johnson'ın yüzdesi ise sabit kaldı.

"Kasım 2022 seçimlerinde oy kullanacak mısınız?" sorusuna Cumhuriyetçiler yüzde 83, Demokratlar yüzde 82 ve bağımsızlar yüzde 66 oranında "kesinlikle" diye cevap verdi.