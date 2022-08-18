ABD'nin Wisconsin eyaletindeki valilik yarışı anketinde rakipler arasında fark azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki valilik yarışı anketinde rakipler arasında fark azaldı

18.08.2022 03:20
ABD'nin Wisconsin eyaletindeki valilik yarışı anketinde rakipler arasında fark azaldı

NEW ABD'nin Wisconsin eyaletinde ön seçim süreciyle ilgili yapılan anket sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi vali adayı Tim Michels, Demokrat rakibi Tony Evers'le aradaki farkı daha fazla kapatırken, mevcut Vali Evers'in görevine duyulan güven azaldı.

NEW ABD'nin Wisconsin eyaletinde ön seçim süreciyle ilgili yapılan anket sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi vali adayı Tim Michels, Demokrat rakibi Tony Evers'le aradaki farkı daha fazla kapatırken, mevcut Vali Evers'in görevine duyulan güven azaldı.

Ön seçimleri yakından takip eden Marquette Hukuk Fakültesinin anket sonuçlarına göre, Wisconsin halkı, başa baş giden valilik yarışında Demokrat Evers'i yüzde 45, Cumhuriyetçi aday Michels'i yüzde 43 destekliyor ancak yarışı önde götüren Vali Evers'in görevine duyulan güven şubat ayından bu yana yüzde 50'den 47'ye geriledi.

Eski vali yardımcısı Rebecca Kieefisch ile girdiği mücadeleyi eski ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini alarak Cumhuriyetçilerin vali adaylığını kazanan Michels, haziran anketlerinde rakibiyle arasındaki 6 puan farkı (48-41) son ankette 2'ye indirmiş oldu.

Ön seçim sonrasında Wisconsin seçmeninin tercihlerini yansıtan ankette, bağımsız aday Joan Beglinger sadece yüzde 7 destek buldu, kalan yüzde 5'lik kesim ise görüş bildirmedi.

Aynı ankette seçmenler, Wisconsin'den ABD Senatosu için yarışan adaylardan yüzde 51 ile en çok Demokrat Mandela Barnes'ı ve yüzde 44 ile Cumhuriyetçi Ron Johnson'ı desteklerken, haziran ayı anketinde yüzde 46 destek bulan Barnes, bu oranı 5 puan yükseltti, Johnson'ın yüzdesi ise sabit kaldı.

"Kasım 2022 seçimlerinde oy kullanacak mısınız?" sorusuna Cumhuriyetçiler yüzde 83, Demokratlar yüzde 82 ve bağımsızlar yüzde 66 oranında "kesinlikle" diye cevap verdi.

YORUMLAR
500
ABD'nin Wisconsin eyaletindeki valilik yarışı anketinde rakipler arasında fark azaldı ABD'nin Wisconsin eyaletindeki valilik yarışı anketinde rakipler arasında fark azaldı Biden, Enflasyon Düşürme Yasası'nı imzaladı Biden, Enflasyon Düşürme Yasası'nı imzaladı 'Nükleer savaş çıkarsa 5 milyar insan ölebilir' 'Nükleer savaş çıkarsa 5 milyar insan ölebilir'
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Wisconsin eyaletindeki valilik yarışı anketinde rakipler arasında fark azaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 03:47:20. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin Wisconsin eyaletindeki valilik yarışı anketinde rakipler arasında fark azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement