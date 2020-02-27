ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını... - Son Dakika

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ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını...
6 saat önce
ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybetttiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:06 Kaynak: AA
ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybetttiği bildirildi.
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