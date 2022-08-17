ABD'nin Wyoming eyaletindeki ön seçimi Trump'ın desteklediği aday kazandı - Son Dakika
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ABD'nin Wyoming eyaletindeki ön seçimi Trump'ın desteklediği aday kazandı

17.08.2022 11:36
ABD'nin Wyoming eyaletindeki ön seçimi Trump'ın desteklediği aday kazandı

ABD'nin Wyoming eyaletinde dün Cumhuriyetçi Parti içerisinde yapılan ön seçimlerde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tam destek verdiği aday Harriet Hageman'ın kazandığı bildirildi.

ABD'nin Wyoming eyaletinde dün Cumhuriyetçi Parti içerisinde yapılan ön seçimlerde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tam destek verdiği aday Harriet Hageman'ın kazandığı bildirildi.

Hageman, Cumhuriyetçi Parti içinde Trump karşıtı grubun öncülüğünü yapan Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney'e karşı yaptığı yarışı yüzde 66,3 ile kazandı.

Cheney ise ön seçimde yüzde 28,9 oy aldı.

Hageman, yaptığı açıklamada, Wyoming eyaletinde dün yapılan ön seçimleri kazandığını belirterek, "Bugün zafer elde edilen oylarla Wyoming eyaleti, artık bizi temsil etmeyen temsilcilere müsamaha göstermeyeceğini göstererek seçkin sınıfı uyardı." ifadesini kullandı.

Seçimi kaybeden Cheney ise "6 Ocak'tan beri söylüyorum, Donald Trump'ı tekrar Oval Ofis'in etrafında görmemek için ne gerekirse yapacağım." açıklamasını yaptı.

Eski ABD Başkanı Trump da tam destek verdiği aday Harriet Hageman'ın galibiyetini sosyal medya hesabından kutladı.

Trump, "Liz Cheney, diğer insanlara karşı olan davranış şekli, kindarlığı, dindarlık taslayan kelimeleri ve hareketlerinden dolayı kendinden utanmalı. Şimdi siyasi kayıtsızlığın en diplerinde kaybolabilir. Eminim şu andaki olduğu yerden çok daha mutlu olacaktır. Teşekkürler Wyoming." ifadelerini kullandı.

Ön seçimler, kasımdaki ara seçimler öncesi, Cumhuriyetçi isimlerin gücünü gösteren son yarışlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Kasıma kadar ülkede 7 eyalet daha ön seçim yapacak

Ön seçimin yapılacağı 2 eyalette kongre adaylarının yanı sıra diğer eyalet içi ve yerel pozisyonlar için de binlerce aday mücadele edecek. Ara seçimlere kadar ülkede ön seçim yapacak 7 eyalet daha bulunuyor. 23 Ağustos'ta Florida ve New York, 6 Eylül'de Massachusetts, 13 Eylül'de Delaware, New Hampshire ve Rhode Island, en son olarak Louisiana 8 Kasım'da ön seçim için sandığa gidecek.

Louisiana'da Senato adayını 10 Aralık 2022'de seçeceği için ön seçimler ara seçimin gerçekleşeceği günde yapılacak.

Kasım ayında Kongre ara seçimleri düzenlenecek

Amerikalılar, 8 Kasım 2022'de yapılacak ara seçimlerde, Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

6 yıllığına seçilen Kongrenin 100 üyeli Senato kanadının üçte biri de her iki yılda bir seçime giderek yenileniyor.

Seçimler öncesi aday adayı olan kişiler, bulundukları bölgelerde yapılan ön seçimlere girerek kazanmaları halinde diğer adayları geride bırakıyor ve diğer parti adayı ile sandıkta yarışmak üzere oy pusulasına giriyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin Wyoming eyaletindeki ön seçimi Trump'ın desteklediği aday kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin Wyoming eyaletindeki ön seçimi Trump'ın desteklediği aday kazandı - Son Dakika
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