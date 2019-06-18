Son Dakika Haberleri: ABD'nin yaptırım içerikli mektubuna Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yanıt
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ABD'nin yaptırım içerikli mektubuna Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yanıt

6 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın gönderdiği Ankara'nın tepkisini çeken 'Türk F-35 pilotları ve S-400' konulu mektubuna cevap verdiği belirtildi.

ABD'nin yaptırım içerikli mektubuna Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yanıt, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın gönderdiği ve Ankara'nın tepkisini çeken 'Türk F-35 pilotları ve S-400' konulu mektubuna cevap verdiği belirtildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada "ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubuna bugün itibarıyla Milli Savunma Bakanı tarafından cevabi mektup gönderildi. Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış, Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir." denildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:08 
Ankara, Hulusi Akar, Dünya
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