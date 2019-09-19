Son Dakika Haberleri: ABD'nin yaptırım listesine aldığı Lübnan bankası faaliyetlerini durdurdu
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ABD'nin yaptırım listesine aldığı Lübnan bankası faaliyetlerini durdurdu

1 saat önce

Hizbullah örgütüne destek verdiği gerekçesiyle ABD'nin yaptırımlarına maruz kalan Jammal Trust Bank faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

ABD'nin yaptırım listesine aldığı Lübnan bankası faaliyetlerini durdurdu, System.String[]

Hizbullah örgütüne destek verdiği gerekçesiyle ABD'nin yaptırımlarına maruz kalan Jammal Trust Bank faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, yaptığı yazılı açıklamada ağustos ayının sonlarında ABD Hazine Bakanlığının yaptırımlarına maruz kalan Jammal Trust Bank'ın "kendisini tasfiye etme talebini" onadıklarını belirtti.

Bankanın mevcut varlıklarının müşterilerin hakları başta olmak üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirecek seviyede olduğuna işaret eden Selame, tasfiyeye giden bankanın müşteri ve çalışanlarını mağdur etmeyecek şekilde tüm haklarını koruyacaklarını kaydetti.

Lübnan merkezli Jammal Trust Bank yönetimi bugün, bankanın faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığından 29 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Lübnan yerel bankalarından Jammal Trust Bank ve bağlı kuruluşların, Hizbullah'ı finanse ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, "bankanın intihar bombacılarının ailelerine para aktardığı" öne sürülmüştü.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC), 9 Temmuz'da yapılan açıklamada, Lübnan Parlamentosundaki 2 Hizbullah milletvekilinin ilk kez yaptırım listesine eklendiği duyurulmuştu.

ABD yönetiminin 2017'den bu yana 50'den fazla Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığı belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:56 Kaynak: AA
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