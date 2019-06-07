Son Dakika Haberleri: ABD'nin yaptırımlarına karşı Rusya ve Çin'den ortak cephe görüntüsü
Son Dakika Güncel Haber

ABD'nin yaptırımlarına karşı Rusya ve Çin'den ortak cephe görüntüsü

41 dakika önce

ABD ile ortak problemleri olan Çin ve Rusya, Rusya'nın gösteri ekonomi forumunda iki komşu olarak birleşik bir cephe oluşturdu.

ABD'nin yaptırımlarına karşı Rusya ve Çin'den ortak cephe görüntüsü, System.String[]
ABD ile ortak problemleri olan Çin ve Rusya, Rusya'nın gösteri ekonomi forumunda iki komşu olarak birleşik bir cephe oluşturdu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, forumda şeref misafiri olarak ağırlandı. Üç günlük bir ziyaret için Çarşamba günü Moskova'ya gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kremlin'de Vladimir Putin ile yaptığı samimi görüşmede Rus liderini "En iyi dost" olarak niteledi. St. Petersburg'daki yıllık Ekonomik Forum'un son oturumunda bir araya gelecek olan Putin ve Cinping'in, belirsiz iş havasına rağmen, yabancı yatırımcıları etkilemeye umdukları kaydedildi. Pekin, Ekonomik Forumun son oturumunda Devlet Başkanı Şi Cinping'in sürdürülebilir kalkınma ve çok taraflı iş birliği konusunda konuşacağını belirtti. Makro Danışmanlık Firmasının üst seviye partneri olan Christ Weafer, 2019 forumunun iki kutuplu bir dünyanın neye dönüştüğünü göstereceğini söyleyerek, "Aynı hafta içinde ABD Başkanı Donald Trump Londra'da Kraliçe ile çay içerken Başkan Putin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i St. Petersburg'da ağırlayacak" dedi . Şi Cinping'in, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden 5 yıl sonra, Batı ile Rusya'nın arasının açılması ve Rusya'nın doğu komşularına yaklaşması üzerine gerçekleştiğine dikkat çekildi. Pekin'in ABD ile ticaret savaşı içinde kilitlendiği bir zamanda Moskova ile Pekin'in ekonomik bağları son yıllarda, Çin ağırlıklı olsa da gelişme gösterdi. Şi'nin Moskova ziyaretinde, iki ülke arasında elektronik ticaret, telekom, gaz ve diğer alanlarda onlarca anlaşma imzalandığı belirtildi. Çin lideri ilk defa yer aldığı Petersburg Ekonomik Forum'a bin kadar güçlü delegeyle katıldı . Moskova'nın Ukrayna'daki faaliyetleri sebebiyle gerilen siyasi ilişkilere rağmen Avrupa Birilği'nin Rusya'ya yatırım yapmada birinci sırada geldiğine dikkat çekildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:25 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi Bayram tatilinin 7 günlük acı bilançosu: 65 ölü, 661 yaralı Kül olan evde Kur'an-ı Kerim'in yanmaması ağızları açık bıraktı! Son dakika! Benzin ve motorine indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 17:06:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'nin yaptırımlarına karşı Rusya ve Çin'den ortak cephe görüntüsü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]