ABD'nin Yardımları Durdurma Kararı Yüzlerce Filistinliyi İşsiz Bırakıyor

ABD'nin Filistin'deki başta Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına yaptığı tüm yardımları kesmesi yüzlerce Filistinlinin işsiz kalmasına yol açtı.

KAYS EBU SEMRA - ABD'nin Filistin'deki başta Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına yaptığı tüm yardımları kesmesi yüzlerce Filistinlinin işsiz kalmasına yol açtı.



ABD'nin yardımlarını kesmesiyle işsiz kalan yüzlerce Filistinliden biri de Muhammed eş-Şuaybi oldu. AA muhabirine konuşan Şuaybi, Washington yönetiminin yardımları kesmesiyle Ramallah'ta 10 yıldır Araştırma ve Medya Direktörü olarak çalıştığı Arap Dünyası Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ndeki işinden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.



ABD'nin merkezin yürüttüğü 3 projeden desteğini çekmesinin ardından kendisiyle beraber 5 arkadaşının daha işsiz bırakıldığını söyleyen Şuaybi, yardımların kesilmesinin çalışanları ekonomik açıdan zor bir duruma sürüklediğini ifade etti.



Birkaç yıl önce 50 bin dolar borçla Ramallah'ta bir ev aldığını aktaran Filistinli, şu anda işsiz kaldığı için borcunu ödemekte zorlandığını anlattı.



Şuaybi, ABD'nin Filistin'deki projelere sağladığı mali desteğin Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesiyle kademe kademe azaltılarak daha sonra tamamen kesildiğini ve bunun da bütün projelerin yarıda kalmasına neden olduğunu söyledi.



"Güvenlik alanında yapılan yardımların kesilmesi talebi doğru bir adım"



Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf da Filistin yönetiminin güvenlik alanında yapılan yardımların da kesilmesi talebinde bulunmasını, ABD Kongresi'nin geçen yıl sonunda kabul ettiği Terörle Mücadele Yasası kapsamında Filistin aleyhine dava açılmasına engel olmak amacıyla atılmış "doğru bir adım" olarak nitelendirdi.



Bunun Batı Şeria'daki Filistin emniyetine yönelik 60 milyon dolar tutarındaki yardımı da kapsadığına dikkati çeken Ebu Yusuf, "Emniyet teşkilatına yapılan 60 milyon dolarlık yardımı da istemiyoruz, çünkü bunu aldık diye aleyhimizde milyarlarca dolarlık dava açılabilir." dedi.



Ebu Yusuf, ABD'nin daha önce sağlık ve eğitim alanlarındaki yardımlarını kestiğini, güvenlik alanındaki yardımların devam etmesine gerek kalmadığını vurguladı.



ABD'nin Filistinlilere yıllık ortalama yardımı 800 milyon dolardı



ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da göreve gelmesinin ardından Filistin'in genel bütçesi, UNRWA ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi çeşitli kanallara yapılan yardımlar kesilmeye başladı.



ABD'nin bundan önce söz konusu 3 kanaldan (genel bütçe, UNRWA ve USAID) Filistinlilere yaptığı yardımlar yıllık ortalama 800 milyon doları buluyordu.





Washington yönetimi geçen yıl UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını açıklamıştı. ABD Mart 2017'den bu yana Filistin genel bütçesine de herhangi bir destek vermiyor.





Son olarak ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, bu ayın başında İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile Gazze ve Ürdün'de yaşayan Filistinlilere yapılan yardımların durdurulduğunu açıkladı.





Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın, ABD Kongresi'nin geçen yıl sonunda kabul ettiği Terörle Mücadele Yasası kapsamında, Filistin aleyhine dava açılmasına engel olmak amacıyla ABD Dışişleri Bakanlığına güvenlik alanında yapılan yardımların kesilmesi talebinde bulunan bir yazı gönderdiğini açıklamıştı.





Yeni ABD yasasının, bu ülkeden finansal destek alan tüm hükümetlerin, söz konusu yasaya tabi olmasını öngördüğünü ifade eden Ureykat, "Mahkeme karşısına çıkmamıza sebep olacak parayı istemiyoruz." ifadesini kullanarak yardımların kesileceğini kaydetmişti.

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