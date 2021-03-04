ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking'in, 26 Şubat'ta Husi yetkili Abdusselam ile görüştüğü açıklandı - Son Dakika

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking'in, 26 Şubat'ta Husi yetkili Abdusselam ile görüştüğü açıklandı

04.03.2021 00:03
ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking'in, 26 Şubat'ta Husi yetkili Abdusselam ile görüştüğü açıklandı, System.String[]

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking'in, şubat ayında İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking'in, şubat ayında İran destekli Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Yemenli diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Lenderking, 26 Şubat'ta Umman'ın başkenti Muskat'ta Abdusselam ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmenin detayına ilişkin ise bilgi verilmedi.

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking, 22 Şubat'ta Yemen'deki krize çözüm arayışı amacıyla 3 Mart'a kadar sürecek ve aralarında üst düzey hükümet yetkilileri ile görüşmelerin de olduğu bir dizi temas için Körfez ülkeleri turuna başlamıştı.

Lenderking bu tur kapsamında, 25 Şubat'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile bir araya gelmiş ve Yemen savaşını bitirme yollarını görüşmüştü.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in yarın Husilerin Sözcüsü Abdusselam ile Muskat'ta görüşmesi bekleniyor.

Selefi Donald Trump'ın aldığı kararlar ve izlediği politikanın aksi istikamette yol alan yeni ABD Başkanı Joe Biden, bu kapsamda, Tim Lenderking'i, Yemen Özel Temsilcisi olarak atama, Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkarma, Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirme ve ilgili silah satışlarını durdurma kararı almıştı.

Daha öncesinde Suudi Arabistan üzerinden Yemen'le iletişim kuran ABD yönetimi, ilk kez bu ülkeye doğrudan bir özel temsilci atamıştı. Yeni görevine başlayan Tim Lenderking de Husilerle direkt iletişim kurdukları bazı kanallar oluşturduklarını ve bu kanalları güçlü bir şekilde kullanacaklarını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Umman, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking'in, 26 Şubat'ta Husi yetkili Abdusselam ile görüştüğü açıklandı - Son Dakika


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