ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking, Suudi Arabistan ve Umman'a gidiyor - Son Dakika

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, Yemen'deki krizi ve Husilerin Marib kentine yönelik saldırılarını görüşmek üzere yarın Suudi Arabistan ve Umman'a gidecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lenderking'in, her iki ülkede de üst düzey temaslarda bulunacağı bildirildi.

Lenderking'in gündeminde Yemen'de devam eden insani kriz ile Husilerin özellikle Marib bölgesine yönelik saldırılarının olacağı kaydedilen açıklamada, Yemen'e insani yardımların daha sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasına yönelik konuların da gündemde olacağı belirtildi.

Açıklamada, Husilerin Marib kentine yönelik saldırılarının bölgedeki artan krizin ana sebebi olduğu vurgulandı ve bu sorunun çözülmesi gerektiği ifade edildi.

Husiler, son zamanlarda Yemen hükümetinin en önemli kalelerinden biri olan, ülkenin doğu kesimindeki Marib'e saldırılarını artırmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.