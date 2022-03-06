ABD'nin yeni atanan Pekin Büyükelçisi Burns Çin'e geldi - Son Dakika
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ABD'nin yeni atanan Pekin Büyükelçisi Burns Çin'e geldi

06.03.2022 12:08
ABD'nin yeni atanan Pekin Büyükelçisi Burns Çin'e geldi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Pekin Büyükelçiliğine atadığı Nicholas Burns, Çin'e ulaştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Pekin Büyükelçiliğine atadığı Nicholas Burns, Çin'e ulaştı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Büyükelçi Burns'ün ve eşinin, diğer ABD'li diplomatlar ve aileleriyle önceki gün Pekin'e vardıkları belirtildi.

Burns, Çin'de salgın koruma tedbirleri nedeniyle Büyükelçilik konutunda 3 hafta karantinada kalacak. Büyükelçi, bu sürede ABD'deki personeli ile internet üzerinden görüşebilecek.

ABD Senatosu, 17 Aralık 2021'de Burns'ün Pekin Büyükelçisi olarak atanmasını onaylamıştı. Senatoda yapılan oylamada Burns'ün adaylığı, 18 aleyhte oya karşı 75 oyla kabul edilmişti.

Daha önce ABD'nin NATO Daimi Temsilciliğini yapan Burns, 2005-2008 döneminde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev almıştı.

Burns, Washington ve Pekin arasındaki çatışma ve fikir ayrılıklarının yoğun olduğu dönemde Çin'de görev yapacak.

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Kaynak: AA

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